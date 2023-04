Film, mis teeb ilusaks

Filmi algul kostab süsimustast kaadrist mõnikümmend sekundit muusikat. Poolminut, mis lahustab kinotooli sätitud kehas pinged ja avab eesootavaks südame ja meeled. Kui järgmisel hetkel ilmub ekraanile alasti naise süli ja rinda imev laps, ei mõju see sugugi šokeerivalt ega tekita häbi, olgugi et filmitud on lähedalt.