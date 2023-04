Aasta lõpuks valmib Tartus Eesti Energia uus büroohoone

Tallinna maantee alguses, Rohelises pargis on valmimas esimene hoone. Eesti Energiale ehitatav büroohoone asub aadressil Roheline tänav 16/18. Eesti Energia Tartu töötajad saavad ehitaja kinnitusel kolida uude büroosse käesoleva aasta lõpuks.

Rohelise Pargi arendaja Cesana Grupi juhatuse esimees Raul Jeets rääkis, et kogu park arendatakse välja innovaatiliste ja täna ajast ees olevate arhitektuursete ja ehituslike lahendustega. «Pargi ideoloogia on kujundatud koos Rootsi arhitektuuribürooga Wingårdhs, kes 2022. aasta alguses peetud arhitektuurikonkursi võidutöös põimis kokku enda rohelisele mõtteviisile tuginevad kogemused ning Rohelise Pargi väärtused,» ütleb Raul Jeets. Roheline tänav 18 hoonest saab Enefit Connecti ja Elektrilevi uus esinduskodu ja Enefit ankurrentnikuna on suunanäitaja teistele Eesti ettevõtetele, kes soovivad tööstuspiirkonnale alternatiivi.