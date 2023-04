Piltuudis ⟩ Pühadeks puhkeb botaanikaaias õide erilist «aroomi» eritav taim

Ülikooli botaanikaaia palmihoones hakkab kohe õitsema uhke tõlvikõisik, mille aroomi on juba kaugele tunda. Huvilised, kes soovivad erilise taime erilist lõhna uudistada, peaks kiirustama, sest Rivière’i titaanjuur õitseb lühikest aega. Ilmselt saab titaanjuurt uudistada nädala lõpuni, kui sedagi.

Rivière’i titaanjuur kuulub võhaliste (Araceae) sugukonda, kuhu kuuluvaid iseloomustab väikestest õitest koosnev tõlvikõisik, mida toetab, katab, varjab erinevat kuju ja värvi kandeleht. Näiteks tema sugulasele hiid-titaanjuurele kuulub maailmarekord – maailma suurim harunemata õisik. Titaanjuured, mida on üle 100 liigi, pärinevad troopilisest Aafrikast ja Aasiast.

Rivière’i titaanjuure ladinakeelne nimetus on Amorphophallus rivieri (sünonüüm A. konjac), millest esimene pool Amorphophallus tähendab tõlgituna deformeerunud fallos. Titaanjuurte eluviis on salapärane. Taim veedab suure osa oma elutsüklist puhkavana mulla all ja kui tal puhkus läbi hakkab saama, ilmub mullast välja «nina», millest vormub erilise kuju, värvi ja lõhnaga õisik või moodustub üks suur ja uhke lehevars.