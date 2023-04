Riigi peaprokuröri juhis näitab, millises järjekorras peab politsei töötunde kasutama

Kairi Kaldoja: Suurim muutus on ilmselt see, et juhis ühtlustab õiguskaitseasutuste tegevuse terves riigis. Ministrite tasandil on aastaid tagasi kokku lepitud kuriteod, millele tuleb suuremat rõhku pöörata, kuid õiguskaitse väga suur ressurss läks siiski nende tegude uurimisele, mille juurpõhjusi kriminaalmenetlusega ei lahenda ning edasisi kuritegusid ära ei hoia. Seetõttu oligi vaja sättida fookus neile kuritegudele, mis tõesti mõjutavad ühiskonna turvatunnet.