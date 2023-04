Järelevalveteenistuse juht Andres Aint veendus eile, et lodjatelk on Madruse tänava krundilt ära viimata, seega ettekirjutus täitmata.

Madruse 24 krundil eile paikvaatlusel käinud linnaametnikud said tuvastada, et seal laeva remontinud osaühing Estriver on täitnud ettekirjutuse ebaseaduslike ehitiste teisaldamiseks või lammutamiseks, aga Emajõe lodjaselts mitte. Lodjaseltsile kuuluv lodjatelk kõrgub seal endiselt, kuigi selle eemaldamise esimene tähtaeg oli mullu novembris.