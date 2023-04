Kultuuritöötajad jätkasid eile palga pärast läbirääkimisi

Kaks eelmist vooru toimusid 25. jaanuaril ja 21. veebruaril. Raamatukogu esindaja Ädu Neemre meenutas, et esimesel kohtumisel linnavalitsuse esindajad n-ö kriipsutasid järjest läbi mitu kollektiivlepingu punkti. Linnamuuseumi esindaja Ants Siim selgitas, et linna seisukoha järgi peab kollektiivleping olema võimalikult minimalistlik ja et kultuuritöötajate soovi kohaselt peaks lepingus olema määratud palga miinimummäär.