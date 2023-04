kiri ⟩ Meenutusi 1956. aasta suurveest

Ühel õhtul püüdsime jällegi pinginaabriga jalutada kuivemates kohtades pärmivabriku lähedal. Leidsime koha, kust avanes vaade Anne luhale. Oli täiskuuõhtu. Luht oli üleni vee all ja sädeles kuuvalgel. Oli nii vaikne ja kaunis. Erilise meeleolu lõid aga kauguses liuglevad purjekad, mis olid nagu kauged vaikivad luiged. Ei teadnudki, et Tartus purjekaid on, aga oli.

Nüüd? Nüüd oleme 85-aastased, juuksed on hallid, unistused unistatud, elutöö tehtud. Mõni asi läks hästi, mõni mitte nii väga. On lapsed, on lapselapsed, on lapselapselapsedki. Nüüd unistavad nemad, on nende kord. Unistused ei sure ja Emajõe kõrged veetasemedki korduvad.