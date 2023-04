Tegin aastaid tagasi omast arust sarkasmiga nalja, kui teatasin, et minu vastu algatatud kriminaalasi tundub nii «tummine», et minu tütar, kes selle menetluse käivitamise aastal läks esimesse klassi, jõuab vist enne põhikooli ära lõpetada, kui see «suurejooneline» kaasus menetletud saab.

Nüüdseks on selgunud, et see polnudki nali. Nii uskumatu kui see ka pole, siis juuni keskel saan viia tütrele lilled üheksanda klassi lõpetamise puhul, aga kriminaalasja lõpetamise õisi peab prokurör veel ootama.