Soodsam tulevik: Tartu soojatootja lubab peatset hinnalangust

Viimati tõstis Gren Tartus kaugkütte hinda aasta algusest ja see on 85,80 eurot megavatt-tunni eest, lisaks käibemaks.

Gren Tartu juht Margo Külaots selgitas, et kalli hinna taust on varustuskindluse tagamiseks tehtud otsused hinnatippude ajal. Just sai läbi esimeseks kvartaliks sõlmitud gaasitarne leping ja sõlmimisel on uus. Samas käivad kõnelused hakkpuidu hinna üle, ning kui lepingutes uus hind fikseeritud, on ka tarbijal soodsamat hinda loota.