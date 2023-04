Tartu linnavalitsus andis toetust kultuuriinvesteeringuteks

«Kuna Tartu linn tugineb kultuurielus oma headele koostööpartneritele, on väga oluline toetada lisaks projektidele ka nende taristu arendamist. Hea meel on selle üle, et toetuse meede oli laiapõhjaline ja rahastuse saajate hulgas on erinevate kultuurivaldkondade organisatsioonid muuseumidest teatriteni,» ütles kultuurivaldkonna abilinnapea Lemmit Kaplinski.