Kliinikumi kogukonnakool valib kuulajaiks 5.–9. klasside õpilased

Kui õpilased omavad eakohast terviseinfot, aitab see neil mõista nii iseenda kui ka lähedaste osa oma tervise hoidmisel.

Juba aastaid on kliinikum korraldanud terviseteemalisi vestlusringe, kus inimestel on olnud võimalik omandada uusi teadmisi ning jagada oma tervisemuresid teiste patsientide ja tervishoiutöötajatega.

Kogukonnakooli konseptsiooni üks loojatest on Kerli Hiiemäe, kelle sõnul on terviseteadlikkuse arendamist plaanis alustada tänavu sügisel. Esimestena jõutakse Tartu Hansa ja Tamme kooli 5.–9. klasside õpilaste ette, kavas on kaheksa teemat, nende seas toitumine, une- ja ekraaniaeg, keha hügieeni eest hoolitsemine, vaimse tervise eneseabivõtted, sotsiaalne enesekehtestamine ja vägivalla äratundmine, meelemürgid, erinevate iluvaldkonna tegevuste terviseriskid ning esmaabi andmise kuni elustamisvõtete õpetamiseni välja.