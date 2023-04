Alanud on registreerimine Tartu laulupeole

Tartu laulupeo peakomisjoni esimehe ja linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartusse oodatud koorid üle Eesti. «Tartu on 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn ja seetõttu on igati sümboolne, et aasta tähtsaim koorisündmus toimub just Tartus – laulupidude sünnilinnas. Koorid kõikjalt üle Eesti on väga oodatud osa saama kordumatust ja unikaalse repertuaariga Tartu laulupeokontserdist. Tartu laulupeod on alati olnud vägevad koorimuusika pidustused ja nii ka järgmisel aastal, mil Euroopa kultuuripilgud on suunatud Tartule,» sõnas klaas.