Jalgpalliklubi FC Jõgeva Wolves andis märtsi algul teada, et klubi on sattunud ootamatutesse raskustesse, saamata jäänud rahaline toetus ähvardas klubi tegevuse lõpetada. 2. aprillil ehk vähem kui kuu aega pärast kurva teate avaldamist, on Jõgeva «hundid» taas käppadel. Klubi juhtkond andis teada, et neil õnnestus leida toetajad ja nad saavad tegutsemist jätkata.