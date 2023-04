Emajõgi on tõusnud tublilt üle kallaste. Keskkonnagentuuri mõõtmistulemused näitavad veetaseme kõrguseks Tartus 221 sentimeetrit. Kriitilise piirini on küll üle kolmekümne sentimeetri ning ilmselt selleni suurvesi ei küündi, kuid jõeäärsetel matkaradadel on praegu jalutamise asemel ilmselt mugavam sõita kanuu või süstaga.