Aura keskus sai legionellast jagu, keskus on täies mahus avatud

Reedel saabunud Legionella proovide vastused olid negatiivsed. Sellega on oht bakteriga kokku puutuda eemaldatud ja keskus on taas täies mahus avatud.

Legionella bakteritest vabanemiseks pesti keskuse kaks veetorustiku liini läbi kloordioksiidiga ning voolutati põhjalikult. Kõik esimese korruse vanad dušisüsteemid eemaldati ning asendati ajutiste vastu. Esmaspäeval saabuvad keskusesse kõik uued dušipaneelid, seni on pesuruumides mõni pesukoht vähem.

Legionella pneumophila bakteri tekitatud legionelloosijuhtumeid esineb Eestis igal aastal. Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht selgitas, et viimaste aastate rekord sündis 2020. aastal, mil aastas diagnoositi 18 legionelloosijuhtumit. Tänavu on registreeritud viis legionelloosi juhtu, need kõik Tartus.