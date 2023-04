Pildid ⟩ Ukrainas hukkunud Ivo Jurak sängitati Raadi kalmistul kodumaa mulda

Järelhüüetes rõhutati, et Ivo Jurak oli suurepärane liider, need omadused avaldusid tal juba lapsepõlves. Vanema vennana seisis ta alati oma noorema venna ja õe eest. Ka kaitseväe teenistuses ja Ukrainas võideldes oli tema soov olla parim võitleja, olla kaaslastele eeskujuks ja igapidi toeks. Lisaks sellele hindasid tema lähedased ja kaaslased teda kui seltskonnahinge ja head naljameest, seega oli kaasteeliste arvates igati paslik, et kapten Juraku urn sai mulda sängitatud just 1. aprillil.