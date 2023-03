Lihuniku Äris lõiguvad arstid steike, õhtusöömalised toetavad Janno Puusepa fondi

Janno Puusepp on Lihuniku Äri püsikunde olnud aastaid, sest on suur maksasõber. Praetud veisemaksa ostab ta sealt sagedamini kui keegi muu.

Oma haigust – tsüstilist fibroosi – trotsides on ta läbi tulnud tulest ja veest. Ta vaevleb rauapuuduse, isutuse ja kaaluprobleemide käes, aga asi, mis talle alati korda läheb, on maks. Praetud veisemaks!

Anestesioloogia- ja intensiivraviarst ning Eesti Arstide Liidu president Jaan Sütt ning Viljandi haigla ravijuht ja reumatoloog Mart Kull on samuti Lihuniku Äri truud kliendid. Nemad ostavad sealt kuivlaagerdatud veiseliha, et korraldada sõpruskonnale koduseid õhtusööke.

«Selleks, et veiseliha grillida ja steikideks teha, on laagerdumine ülioluline,» leiab Jaan Sütt. «Lihuniku äris pakutu on kodumaine mahetoodang, rümbad ripuvad neil laagerdudes jahedas, puhta õhu käes. Unikaalne kaup Eestis, mu meelest terves Skandinaavias. Sest kui me mõtleme, et suur osa veiselihast, mida meie restoranid pakuvad, on pärit kuskilt Uruguaist, ja laagerdunud kilekotis siis...»