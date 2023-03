GALERII ⟩ Seenioride reedel nägid eakad kaheksakümne aasta taguseid sõjakoledusi

Rusude alt päästetud

Kuraator Mae Variksoo tutvustas kolmanda korruse väljapanekut «Armistunud pale», mis toob vaataja ette 1943. aasta pommitamisest pääsenud kunstiteosed. Variksoo sõnul nähtub neist teoseist ilmekalt, milliseid sõjakoledusi pidid inimesed kaheksakümne aasta eest läbi elama.

Paljud näitusele toodud maalid olid pärast Tartu pommitamist rusude all kannatada saanud ning mõnigi neist oli kustutustööde tõttu veest kajustunud. «Arvestades kõike seda, millistes oludes on need teosed pidanud säilima, tuleb kiita restauraatoreid, kes on nende taastamisel teinud suurepärast tööd,» märkis Variksoo.

Kuraator lisas, et näituse üks väärtusi on seegi, kuidas eri aegadel loodud töödest võib näha Eesti kunstnike välismaal õpitud võtteid ning seda, kuidas need teadmised on kodumaale kaasa võetud ja näiteks Pallases teistele edasi antud. Muu hulgas leiab väljapanekult selliseid töid, mida pole viimase kaheksakümne aasta jooksul näitustel nähtud.

Kunstimuuseumi esimesel korrusel on avatud näitus «Vaata mind! Kuula mind!» Eestis elavate venekeelsete naiskunstnike elulistest, jõulistest ja vaatajat liigutavatest kunstiteostest.

Lisaks on muuseumi teisel korrusel avatud Paul Kuimeti ja Tõnis Saadoja ühine ekspositsioon «Maastik kulgeb läbi maja». See ühendab erinevad vahendid, ajastud ja lähenemised, et küsida, mil moel ja kas üldse on võimalik rääkida maastiku kogemisest kunsti kaudu.

Samuti saab külastada «Noore Tartu» näitusesarja raames Tartmusi projektiruumis Tõnis Jürgensi projekti «Dreaming of Babylon» / «Paabeli ulmad». Näituse peamine lähtepunkt on viimaste aastate trend – une digitaalne mõõtmine. Oma argielu harjumuste jälgimist võimaldab üha suurem valik tavakasutajatele pakutavaid seadmeid: nutikellad, -võrud, -sõrmused, -kõlarid, -matid, äpid ja paljud muud tänapäevased vahendid. Need aparaadid jälgivad kasutajat ka siis, kui too magab, kogudes tasahilju andmeid tema uneharjumuste ja -tsüklite kohta.

Arutelu mõnusas seltskonnas

Eakatele mõeldud programmi tegevuse põhisisuks on kuu viimasel reedel toimuvad näitusekülastused koos kuraatoritega, nende käigus tutvustatakse kunstimuuseumi näitusi ning pärast nendega tutvumist saab haridusklassis mõnusas seltskonnas teed juues ja küpsiseid süües kunstimuljed vahetada ning muudel huvitavatel teemadel arutleda.

Seenioride reedel osalemiseks tuli soetada eurone näitusepilet ning sellega pääses vaatama kõiki näitusi ja kuraatoritega tuurile.