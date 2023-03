Pildid ⟩ Keskkonnaamet saab suvel Jõgevale uued tehnoruumid

Sündmusel osalenud keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra sõnas, et uus hoone on jätk Jõgeva riigimaja loomisele. Keskkonnaamet sai 2021. aastal Jõgeval uued ruumid riigimajas, kuid tehnika hoiustamise ruume riigimaja krundile rajada ei olnud võimalik. Tänavu valmivas hoones on kohad tehnika tarvis olemas.