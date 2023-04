Tartu kahekordistab kultuuripealinna aastaks südalinnas kobraste arvu

«Kobraste silmapaistev elu- ja kogukondlik tegevus otse linlaste silmade all haakub suurepäraselt meie loovkontseptsiooniga «Ellujäämise kunstid»,» rääkis Tartu 2024 sihtasutuse juht Kuldar Leis. «Kes veel meist oleks võimeline ellu jääma jääkülmas Emajões, liiati kui toiduks pakutakse vaid üksikuid roikaid. Kui see pole kunst, siis mis veel on,» küsis ta.

Kultuuripealinna meeskond pöördus lõppeval nädalal linnavalitsuse poole palvega leida raha koprakultuuri ennakedendamiseks ning sai ka kiire jaatava vastuse. Linna reservfondist laekuva 60 000 euro eest on kavas juba sel kevadel ellu viia kaks juhtprojekti, millega loodetakse linnakobraste arvukus vähemalt kahekordistada. «Eesti on vaba maa ja kedagi vägisi sundida ei saa. Seega tuleb meil nendega ausalt rääkida, mitte hambasse puhuda – kui saame tulevikuvisioonid klappima, peaks uued koostöölepped hõlpsasti formuleeruma,» selgitas Leis eesolevaid tegevusi.

See, milliseks täpselt kobraste roll kultuuripealinna programmis lõpuks kujuneb, peab sihtasutuse juhi sõnul lõplikult selgeks saama projekti järgmises etapis, kui korraldatakse samal ajal visioonikonverents ja häkaton. Küll aga teadis Leis juba praegu rääkida, et pikem plaan on asendada tulevase kesklinna kultuurikeskuse kobarkino koprakinoga.

Linnapea Urmas Klaas lisas omalt poolt, et kauneim linn on Eestis Tartu, Emajõe kalda peal, kes kord käinud seal, ei sel meelest lä’e kaunid tunnid Toomemäel. «Ei me kauem end oodata lase, võitlus ühine kõiki meid seob. Me tuleme ja võidame, Vanemuises laulame,» märkis ta.