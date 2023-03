Lodjakriisi kujunemine. Kuidas head kavatsused ja tegelikkus Tartu ühe kaubamärgi ümber põrkusid

Lodjaselts on 1. märtsil tehtud ettekirjutuses antud tähtaega pidanud liiga kiireks ja esitanud linnavalitsusele ajapikenduse taotluse, ent linnavalitsus lükkas selle läinud nädalal tagasi ja kordas sunniraha hoiatust – selle suurus on 3000 eurot. Lisaks on linnavalitsus hoiatanud 1000 euro suuruse sunnirahaga, kui 30. aprilliks ei ole taastatud looduslik olukord. Sunniraha võib rakendada ettekirjutuse täitmiseni korduvalt.