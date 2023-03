Salk, millest sekveneeriti Beethoveni genoom, on kinnitatud kirjale, mille Johann Andreas Stumpff on adresseerinud Patrick Stirlingile pärast Beethoveni surma 7. mail 1827. aastal. Ingliskeelsed riimid «The head, these hair’s have grac’d lies low. But what it wrought — will ever grow» kõlaksid vabas tõlkes umbes «Pea, mida need juuksed on kaunistanud, asub küll madalal, kuid see, mida see (pea) on sepistanud, kasvab igavesti edasi...»

Foto: Kevin Browni Erakogu