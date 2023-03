Raul Eamets: ülikool peab jõulisemalt ühiskonnas kaasa rääkima

Ka ei tohi me unustada tudengeid. Praegune õppelaenusüsteem, tulemusstipendium ning toimetulekutoetus on ammu ajale jalgu jäänud ning neid tuleb korralikult reformida, et nad vastaksid elukalliduse tõusule.

Ülikooli mõiste universitas tähendab, et me anname tudengitele laiapõhjalise hariduse, meie lõpetaja on haritud ja saab tööturul hästi hakkama. Paraku on tendentsid pigem sellised, et üha varem hakatakse spetsialiseeruma ning üha kitsamalt nähakse maailma, elatakse oma eriala mullis ning ei teata, mis toimub teistes valdkondades. Seetõttu on vaja keskselt rõhutada interdistsiplinaarsuse olulisust.



Uued avastused ja läbimurded tulevad sageli piiripealsetest valdkondadest, sealt, kus erinevatel distsipliinidel on teatud kokkupuutepunkte.

Olgu selleks näiteks, kuidas majandusteadlased õpetavad loodusteadlasi või vastupidi, kuidas majandustudengid võtavad aineid loodusteaduse valdkonnast. Praegused ülikooli rahastusskeemid ei motiveeri viima ellu universitas’e põhimõtet.

Tegelikult peaks veel sammukese edasi astuma. Mispärast ei võiks ühiskonnateadlased koos humanitaaridega ühte ja sama ainet õpetada? Praegu seda ei tehta. Ka selleks on vaja luua ülikoolis finantsmehhanismid.

Uued avastused ja läbimurded tulevad sageli piiripealsetest valdkondadest, sealt, kus erinevatel distsipliinidel on teatud kokkupuutepunkte. Kui kolm füüsikut lukustada kolmeks päevaks ruumi, kus neil on eluks vajalik olemas, ning paluda välja mõelda midagi innovaatilist ja uut, siis ilmselt nad mõtlevadki, aga suure tõenäosusega on see seotud kuidagi füüsikaga.