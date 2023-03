Kliinikumis asendati kasvajast kahjustatud vaagnaluu tühimik uudse proteesiga

«Professor Laitinen on kasutanud seda ravimeetodit Helsingis korduvalt,» selgitas professor Märtson. «Meie ortopeediakliiniku arst-õppejõud Kaspar Tootsi arutas just temaga seda keerulist ravijuhtu, ja professor Laitinen oli hea meelega valmis operatsioonimeeskonnaga ühinema.»

Samuti oli operatsiooni juures ootel veresoontekirurgia osakonna juhataja professor Jaak Kals, kuna suurte veresoonte tõttu on see anatoomiliselt keeruline piirkond. Ka Soomes on sellistel puhkudel alati valvel ka veresoontekirurg.

Vaagnapiirkonna ortopeedilise onkoloogia operatsionid on nõudlikud ja rasked – ka see operatsioon, mis tehti veebruaris, kestis seitse tundi. Patsiendi taastumine on olnud hea. «Loodame, et patsient saab tulevikus lühikestel distantsidel kõndida ilma toeta ning pikematel tugikepi abil,» rääkis professor Laitinen.