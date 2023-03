Jõgeva kultuurielu hakkab juhtima näitleja, lavastaja ja filmiprodutsent

Esiti pidi uus kultuurijuht tööd alustama sel nädalal. Et Reinthalil on üks projekt veel pooleli, pidi ta esimese tööpäeva Jõgeva kultuurijuhi ametis edasi lükkama. «Esialgse plaani järgi peaks esimene tööpäev olema uues ametis 17. aprillil, kui läheb hästi, siis isegi varem,» sõnas ta.

Tal on praegu pooleli üks filmiprojekt, milles avalikult veel rääkida ei saa. «Sel on palju osapooli, praegu on veel sellest vara rääkida,» lisas Reinthal.