Tartlaste aia- ja haljastusjäätmeid veab piirkonna jäätmevedaja

Linlased saavad oma kinnistul tekkivaid aiajäätmeid viia ka tasu eest Tartu jäätmejaamadesse. Jaama tänava jäätmejaamas maksab aiajäätmete vastuvõtt €12/tonn ning Selli tänaval €18/tonn. Aiajäätmete hulka kuuluvad ka kuni 2-meetrised oksad. Ühelt toojalt võetakse korraga vastu maksimaalselt üks sõiduauto haagisetäis aiajäätmeid. Suuremate koguste puhul on soovitav need viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule. Aiajäätmete vastuvõtt maksab Aardlapalus €42,65/tonn.

Selli tänava jäätmejaam on avatud 1. aprillist - 30. septembrini E-R 10-19, L 10-18, P 10-16. Suletud on riiklikel pühadel, v.a nelipühad. Jaama tänava jäätmejaam on avatud E–R 10–18; L–P 10–16. Suletud on kõikidel riigipühadel.