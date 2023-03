Maaülikooli loomakliinikus käis lõikusel tavapäratu patsient

Meditsiinilise protseduuri tingis, et kaamelil oli ainult üks munand alla vajunud, teine asetses kõhuõõnes, see aga suurendab vähkkasvaja riski. Opereerida tuli laparoskoopiliselt ehk väikeste sisselõigete abil. Lõikuse viis läbi maaülikooli loomakliiniku hobusekliiniku juht Felipe Corrêa. Kirurg on enda sõnul varem Egiptuses töötades korra kaamelit ravinud, kuid viimase kaheksa kuu jooksul, mis ta on Tartus töötanud, on see esimene nõnda eksootiline loom tema hoole all.