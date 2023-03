Toomas Asser: ülikoolilinn tähendab, et ühes ülikooliga areneb ka linn

Tartusse ülikooli rajamine avas Tartule ukse maailma ning Põhjamaade ja Lääne-Euroopa kultuuriruumile akna Liivimaale. Nüüdseks on ülikool sedavõrd loomulik osa Tartu linna vereringest, et harva küsitakse, kuidas vastastikust kasu veelgi kasvatada ja millised on teineteisest sõltuvad arengutakistused. Ei maksa siiski arvata, et kõik võimalused on juba üles leitud.

Oleme ülikoolis võtnud eesmärgi olla oma tegevuses sedavõrd head ja tugevad, et jõuaksime järgmise 15–20 aasta jooksul samale tasemel Põhjamaade tippülikoolidega. Ka Tartu linna pikaajaline siht on olla rahvusvaheliselt atraktiivne ülikoolilinn, et osaleda konkurentsis talentide pärast. Nende eesmärkide täitumise eeltingimused on, et Tartu on stabiilselt ühendatud välismaailmaga, siin on piisavalt atraktiivseid tööandjaid ja hea elukeskkond. Eesmärkide täitmise võrrandisse kuuluvad lisaks linnale ja ülikoolile ka Tartu ning Lõuna-Eesti praegused ja tulevased ettevõtted.