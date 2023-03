PILDID ⟩ Korjanduskarbi vargad palusid kirikus patud andeks

Vargaid on Pauluse kirikus ennegi nähtud. Ka varem on püütud Pauluse kirikust korjanduskasti minema viia ja selle sisu kätte saada, seni aga tulutult.

Üks viimase aja kummalisim vargus oli Luhametsa hinnangul aga kirikuväravate kinnitusvarraste ära viimine. «Ma ei osanud selles esiti vargust kahtlustadagi, lootsin ikka, et kui lumi ära sulab, siis küll need välja tulevad, aga ei tulnudki,» rääkis Luhamets. Kirikuõpetaja selgitas, et selle vargusega ei kannatanud kirik küll suurt varalist kahju, kuid need on vajalikud vidinad, sest nendeta ei püsi väravad kinni, ning on tülikas minna sääraseid tarvikuid eraldi ostma.