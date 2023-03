Pildid ja video ⟩ Vaata ja naudi, kuidas julge kobras keset südalinna jõekaldal toimetab

Tartu linnas Emajõe kallastel toimetavad koprad on igakevadine nähtus. Muidu pelglik loom näitab end Tartus Emajõe ääres kõndijatele üsna meelsasti. Praegu, veebruaris-märtsis, on neil ka paaritumisaeg.

Kobraste eluviisiga tuttav zooloog Nikolai Laanetu sõnas, et tartlased on õnnega koos, sest viimastel aastatel on kobraste arvukus hakanud Eestis langema. Emajõel on neid eriti vähe näha. Laanetu hinnangul võib olla kobraste arvukuse kahanemises Emajõel süüdi laevaliiklus. «Lainetus peksab urud märjaks ja nii saavad noored koprad hukka,» sõnas Laanetu. Et Tartu linna piires kehtib ka Emajõel kiirusepiirang, tekib lainetust vähem ning see võib olla ka üks põhjus, miks kobrastele kesklinnas meeldib.