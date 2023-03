Tartu linn andis stipendiumid enam kui kahekümnele sportlasele

Noorsportlase stipendiumi suurus on vähemalt 1500 eurot ning vanematel sportlasel vähemalt 2000 eurot. Tippspordi stipendiumiga toetatakse Tartu sportlasi, kellel on kõrged sportlikud eesmärgid ja eeldused ning kes on edukalt võistelnud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või muudel rahvusvahelistel suurvõistlustel. Stipendium on sihtotstarbeline ja seda saavad sportlased kasutada oma edasiseks sportlikuks arenguks ja võistlusalaseks tegevuseks.