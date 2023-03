Galerii ⟩ Beatrice avas enda pop-up poe Tartu südalinnas

Loomeka poodi pidava Tartu loomemajanduskeskuse juhi Külli Hanseni sõnul on äsja avatud pop-up Loomeka jaoks neljas. «Mul on väga hea meel, kõigepealt sellepärast et Beatrice sai tartlaseks,» sõnas ta. Hansen lisas, et teda rõõmustab ka see, et Beatrice on leidmas enda teed Tartu loomeinimeste ringkondadesse.

Beatrice tõdes ka ise, et pole Tartusse kolimisest saadik inimestega tutvuda jõudnud. «Olen nüüd kuskil kuus kuud siin elanud, millest viis olen enamasti kodus olnud,» sõnas moelooja. Siiski on see tema sõnul muutumas ja ta heal meelel avastab Tartu linna ja inimesi.

Moelooja sõnas, et tal on hea meel enda loomingut Tartus esitleda. «Olen moemaailmas ligi 30 aastat juba tegev olnud, küll ühelt küll teiselt poolt,» sõnas ta. Tema jaoks oli hästi loomulik moeloomiseni jõudmine. Beatrice tõdes, et moodi ta jätnud ei ole ja tänaseni teeb heal meelel eritellimusi.

Loomekas müügil olevad rõivad on igaüks ainueksemplar, sest suures osas on need disainitud lavalaudadele. Väljapanekus on esmeid kuuest kollektsioonist, muu hulgas ka 2008. aasta Tallinn Fashion Weeki kollektsioonist pärit siid-sametkleit.