Ulmeklassika inimlik pale

Tegu on monolavastusega, mille keskmes on madala IQga neiu Jenny Gordon (Anne-Mai Tevahi). Arstid suhtuvad temasse kui väärtuslikku katsejänesesse. Nimelt on õnnestunud operatsiooni abil tõsta Algernoni-nimelise hiire intelligentsitaset ning sama katset korratakse ka Jenny peal.