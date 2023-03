Elva võitleb linna sattunud haigete metsloomade vastu kastpüünistega

Elva kandis on nähtud liikumas kärntõve tunnustega rebaseid ja kährikkoeri, kes on tekitanud kohalike hulgas ärevust kodu- ja lemmikloomade pärast. Nimelt on kärntõbi nakkav ka teistele loomadele. Lisaks ei ole välistatud, et haiged metsloomad võivad levitada marutaudi, mis on ohtlik ka inimestele.