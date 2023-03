Piltuudis ⟩ Võru tänava Maxima tagune kergliiklustee on kaevetööde tõttu läbimatu

Tartu linnavalitsuse teedeteenisutuse juht Oleg Lužetski selgitas, et tegemist on uusarenduse juurde rajatava ühendustrassi rajamisega ning töid ei tee linnavalitsus vaid tööd on tellinud arendaja. «Meil käib järelevalve vaatamas, kas seal on vastavad märgid või ei, kui need on puudu, siis anname sellest töö tegijale teada, et need sinna saaks paigaldatud,» sõnas Lužetski.