Ohtlikku ja pimedasse teeäärde tulid inimesed taskulampidega meelsust näitama

«Hoiame ühte ja loodame, et taskulambimatk näitab Kambja vallale ja transpordiametile, et ka meie kogukonna mured on päriselt olulised ja tegeleda tuleb ka valla ääreala teemadega,» sõnas Otsatalo.

Projekti kaasautori Kristi Sarapi sõnul on hääletuses eelis neil, kelle piirkonnas elab rohkem inimesi, mitte neil, kelle idee seda võib-olla enim vääriks. «Eileõhtune taskulambimatk näitas väga otseselt, et meie kõige käidavama ja ohtlikuma teelõigu valgustamine on meie inimeste jaoks oluline ja me tõesti soovime turvaliselt koju, kooli ja tööle jõuda,» rääkis ta.