Farmaatsiainstituut teeb koostööd suure apteegiketiga

Apotheka juhi Marika Pensa sõnul on oluline luua farmaatsiaüliõpilastele vajalikud tingimused õpingutes edasijõudmiseks, sest apteekrite põud Eestis on kasvamas. «Palju räägitakse arstide ja õpetajate nappusest, aga tegelikult on sama olukord ka apteekrite seas,» ütles Pensa. Tema sõnul on kindel, et apteekrid, esmajoones just proviisorid, hakkavad tuleviku tervishoius kandma suuremat rolli ja nende oskuseid väärtustatakse ning neil on tervishoiutöötajate meeskonna toimimises oluline osa.