ERMis saab vaadata lugu ajast, armastusest ja rahvaluule kogumisest

Adeele Jaago lavastus «Richard ja Anna» (dramaturg Mari Tammar, muusikaline kujundus Kulno Malva) heidab pilgu Viidalepa kogujatee algusaega. Nimirollis on vanemuislane Kaarel Pogga. Richardi kaasteelist kehastab Ragne Veensalu, teistes rollides on Ivo Reinok ja Maili Metssalu. Rändteater Vaba Vanker esietendas lavastuse mullu 28. juunil Raplamaal Ohukotsu küünis.

«Kui Richard kahtleb mineviku talletamises ja viitab inimeste uuendusmeelsusele, suunab ta pilgu publikusse. Nõnda oleme meie need tulevikuinimesed, kellel hool hoida oma emakeelt ja säilitada rahvapärimusi. See on südamlik, hea ja aegumatu sõnum,» kirjutas teatrikriitik Pille-Riin Purje 5. augusti Sirbis.