Tartu ülikooli kliinikum hakkas Narvas keemiaravi tegema

Kui patsientide vähiravi eest vastutavad Narvas kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku arstid, siis vajalikud ruumid on selleks loonud Narva haigla. «Narva haigla teeb omalt poolt kõik, et meie piirkonna haiged pääseks võimalikult kiiresti onkohematoloogilisele konsultatsioonile ja ravile elukoha lähedal, samuti vajadusel kõrgemasse ravi etappi. Oleme loonud kohapeal tingimused, mis on vajalikud kaasaegse vähiravi osutamiseks ja koostööks ülikooli kliinikumi onkoloogide ja hematoloogidega nii Narva haiglas kui juhtivates vähikeskustes,» lisas Narva haigla juhatuse liige dr Ago Kõrgvee.

Üks eeldusi, mis võimaldas planeerida keemiaravi Narva haiglasse, on paranenud koostöö kohaliku haigla teiste üksustega. «Ravi viivad läbi küll ülikooli kliinikumi arstid, ent see ei oleks võimalik ilma diagnostikata, radioloogiliste uuringuteta ning teiste erialakliinikute panuseta,» lausus kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juht dr Kristiina Ojamaa. Ta kinnitas, et Narva on nüüd üks osa kliinikumi vähiravi süsteemist. «Patsiendi jaoks tähendab see ka kiiremat diagnoosi ja ravi. Kui Ida-Virumaa patsiendid tulevad meie vastuvõtule perearsti või mõne muu eriarsti suunamisel, tehakse esimesed vajalikud uuringud Narvas, mille põhjal otsustakse patsientide Tartusse suunamise vajadus ning ka suunamise kiirus sõltuvalt vähiraviga alustamisest.»