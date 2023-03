Emajõe lodjaselts ähvardab Tartust minema kolida

«Praeguses seisus selget tulevikuperspektiivi lodjaseltsile ja lodjakojale Tartu territooriumil ei paista, oleme hakanud naaberomavalitsustega läbirääkimisi pidama ning need on arenenud päris kaugele,» ütles Emajõe lodjaseltsi juht Priit Jagomägi. «Tundub, et vastu halli kivi läheme. Ükski linnaametnik ega linnavalitsuse liige ei ole valmis meiesuguste kriminaalidega kohtuma ja läbi rääkima.»

Linnavalitsuse vaade on teistsugune: vaidlusaluse krundi korrastamine on eeldus järgmisteks sammudeks, on linnasekretär Jüri Mölder selgitanud. «Madruse 24 asjus oleme kohtunud ja kirju vahetanud, edasise koostöö perspektiive on põhjendamatu selle vaidlusega siduda, nendega tegeleme siis, kui vaidlus on lahendatud,» rääkis Mölder.