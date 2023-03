Tartu linnavoliniku Malle Pärna arvamuslugu 24. märtsi Tartu Postimehes kinnitas taas, et kliimakriisi tõsidusest arusaamisega on teatud isikutel endiselt raskusi. Kahjuks ka mõnel volinikul. See toob kaasa põhjendamatult skeptilise suhtumise linnavalitsuse kiiduväärt plaanidesse.