Erle Nõmm: kas teerullist on saamas tank?

Kummaline, mind, tavalist eesti valijat, tabas sügav masendus. Näkku karjus kaks järeldust: 1) võitjaid toetas 190 000 valijat, ülejäänud Eesti on röögatult killustunud, 2) regionaalpoliitika krahh on arvatust suurem: kui varem oli kadunud asjade nimekirjas ainult Ida-Virumaa, siis nüüd on küljest kukkunud ka Lõuna-Eesti.