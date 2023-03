Vingugaasimürgistusse surnud mees proovis enne surma tulekahju kustutada

Selgus, et pliidi ees oli süttinud plastämber ning põrandasse oli sisse põlenud poolemeetrise läbimõõduga auk. Ilmselt oli mees püüdnud tulekahju veega kustutada, kuid selle käigus suitsu tugevalt sisse hinganud ning teadvuse kaotanud. Hilisem lahkamine selgitas, et mees oli surnud vingugaasimürgistusse. Tulekahju oli õhupuuduses lõpuks ise sumbunud.

Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektori Roman Abubikirovi sõnul viitasid tõendid sellele, et plastämbri süütas sinna visatud suitsukoni. «Tõenäoliselt oli hukkunu üritanud ilma abi kutsumata põlengut ise kustutada, kuid kahjuks ülehindas ta oma võimeid ning põlengusuitsu ohtlikkust,» selgitas Abubikirov. «Elu maksis talle just vingugaasi ja suitsu sissehingamine.» Inspektor lisas, et kahjuks paistis silma, et hukkunu ei olnud tuleohutusest hoolinud, sest muidu olemasolevad vingugaasi- ja suitsuandur olid laest ära võetud.