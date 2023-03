Nädalavahetuse kõva tuul lõhkus Lõunakeskuse kelmika õhupalli

Lõunakeskuse juht Marju Jeedas kinnitas, et pallile tegi liiga tuul ning see võeti alla, et kontrollida konstruktsioone. «See saab peagi ülesse ja tegelikult on teine pall ka olemas, kui sedasama ei saa tagasi panna,» rääkis ta.

Jeedase sõnul on säärast juhtumit ka varem ette tulnud, kuid vahel vajavadki palli konstruktsioonid kontrolli. «Järgmine nädal on see kindlasti üleval, me lihtsalt tahame selle konstruktsiooni enne üle vaadata, et kindlad olla, et seda rohkem ei juhtu,» rääkis ta.