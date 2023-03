GALERII JA VIDEO ⟩ Emajõe kaldaid õrritab viimase kümne aasta kõrgeim kevadine suurvesi

Viimaste nädalate soojad ilmad on lume sulatanud ning see on iga päevaga kergitanud Emajõe veetaset. Mitmel pool võis juba läinud nädalavahetusel üleujutust täheldada, ent käesoleval nädalal on sademeid ja neist tingitud veetaseme tõusu oodata veelgi.