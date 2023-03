GALERII ⟩ Tarm 65. Naised tantsivad läbi elu!

Rühmade ja juhendajatel huvi uute tantsude ja esinemiste vastu on olnud suur, energiat on 65 aasta jooksul panustanud kõik juhendajad – Renate Kurik 30 aastat, Anne Ermel neli aastat, Aime Koger 27 aastat, Indrek Varik üle kaheksa aasta ning praegusel juhendajal Hanna-Liisa Kuusikul on käsil Tarm II naistega teine koostööaasta.