Maaülikooli põllumajanduse ja metsanduse erialad on maailmas kõrgel kohal

Eesti maaülikooli rektor Ülle Jaakma ütles tulemust kommenteerides, et põllumajandus ja metsandus on kliimamuutustega kohanemisel ja toidujulgeoleku kindlustamisel kahtlemata eesliiniteadused. «Kolmekümne seitsmes koht selle valdkonna edetabelis näitab meie ülikooli väga head akadeemilist reputatsiooni, kõrget mainet tööandjate silmis, teadustöö kvaliteeti ja rahvusvahelise koostöö ulatust. See on meie ülikooliperele suur tunnustus ja innustus, et jätkata kestlike lahenduste otsimist tuleviku nimel,» sõnas rektor.