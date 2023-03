Toimus selle aasta esimene rallispordisarja Noored Roolis etapp, mis tutvustab 8–15-aastastele ohutuid sõiduvõtteid, õiget turvavarustuse kasutamist ning annab neile esmase võistluskogemuse. Võistluse eesmärk on päris auto roolis läbida poolekilomeetrine rada, võidab see, kes on kolme katse järel kõige kiirem.