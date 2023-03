Eesmärk oli võtta vastutus selle eest, et Tartu valimistulemus ei olnud piisavalt hea. Isamaa eesmärgid on Eestile üdini vajalikud ellu viia ja nende saavutamiseks tuleb olla ka valijatele veenev. Tartus on meil olnud paremaid aegu, nii et kindlasti oli see märguanne, et peame mõtlema, mida erakond saaks paremini teha.