Tund Tartu ülikooli aulas, pühapäeval, koos kahe tšelloga

Kaks tšellisti, Olja Raudonen ja Camillo Cabassi kohtusid Tartus Vanemuise teatri ees kolm aastat tagasi siis, kui Camillo esmakordselt Tartusse tuli. Juba siis asuti tegema plaane tšello duo kontsertidest. Vahele tuli Camillo Cabassi töökohustus ERSOs, mis kestis pikalt.

Kaks tšellisti. Foto: Erakogu foto

Nüüd on tšellist Camillo Cabassi Tartus tagasi ja Vanemuise sümfooniaorkestris tööl. Asjaolu, et mõlemad mängijad on Vanemuises ja musitseerivad orkestris kõrvuti, vaadates noote ühelt ja samalt noodipuldilt, loob samuti mõistmist ja koosmusitseerimis-naudingu.

Olja Raudonen ütles, et kontsert on mõnusalt kevadine ning ta ei kahtle, et tšellod annavad pühapäevale juurde energilist särtsakust.

Kavas on Antonio Vivaldi Sonaat kahele tšellole nr. 3 A-duur, Luigi Boccherini Sonaat kahele tšellole C-duur ja Jean-Baptiste Barriere Sonaat kahele tšellole g-moll. Samuti Jose Elizondo Ladina-Ameerika tantsud kahele tšellole: I Sügis Buenos-Aireses, II Leib suhkrust, III Päikeseloojang Guadalajaras.

Mõlemal tšellistil on kava keskel ka soolo-esitusi. Itaaliast pärit Camillo Cabassi mängib Johann Sebastian Bachi esimesest süidist ühele tšellole Prelüüdi. Olja Raudonen aga ühe endakirjutatud prelüüdi.

Ladina-Ameerika tantsude helilooja Jose Elizondoga on tšellistidel samuti tihe kostöö. Helilooja isiklikult on saatnud neile noodid, ja esimesel korral andis ta loa oma teos esitada juulis 2022, mil leidis aset Olja Raudoneni sünnipäevakontsert. Ja teist korda tuleb see Tartus ettekandele täna.